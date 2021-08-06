Son dakika haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
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Son dakika haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 MSC 66 plakalı Opel marka otomobille seyir halinde olan S.Ü., aynı istikamette seyir halinde olan T.Y. yönetimindeki 41 PU 121 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızını alamayan S.Ü. yönetimindeki otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü T.Y., otomobilde bulunan A.N.Ü. ve E.A.Ü. bir yolcu yaralanırken otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Son dakika haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Son dakika haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Son dakika haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Son dakika haberi: Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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