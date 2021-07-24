Son dakika 3. sayfa: Kaza yapınca ortadan kayboldu
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Son dakika 3. sayfa: Kaza yapınca ortadan kayboldu

Son dakika 3. sayfa: Kaza yapınca ortadan kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki direğe çarptı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki direğe çarptı. Kaza sonrasında ise sürücü olay olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ambulansa bindirmek isterken sürücü bir anda kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Kaza yapınca ortadan kayboldu
Son dakika 3. sayfa: Kaza yapınca ortadan kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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