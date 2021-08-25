Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücüye yoldan geçen ambulans müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücüye yoldan geçen ambulans müdahale etti

Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücüye yoldan geçen ambulans müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Yaralanan sürücü ise yoldan geçen ambulans tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi istikametinden Aziziye Mahallesi istikametine giden Abdullah D. idaresindeki 54 TU 861 plakalı Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza esnasında yoldan geçen ambulans görevlileri olaya müdahale ederek sürücüyü Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Gervinho Arda Güler Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan sürücüye yoldan geçen ambulans müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 01:08:39. #1.15#

title