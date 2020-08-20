Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor

Son dakika haberleri... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suça karışan şüpheliler kısa süre içerisinde yakalandı.

Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor
20.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:05

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suça karışan şüpheliler kısa süre içerisinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların istatistik bilgileri paylaşıldı. Ekiplerin çalışmaları şu şekilde:

Cinayet Büro Amirliği

1'i kasten öldürme, 1'i şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 2 olayda yakalanan, 6 şüpheliden 2'si tutuklanmış olup, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Gasp Büro Amirliği

1'i yağma, 1'i Nitelikli Dolandırıcılık-Resmi Belgede Sahtecilik (Rüşvet) olayı olmak üzere toplam 2 olayda, 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış olup, 3 şüphesi şahıs ise tutuklanmıştır.

Ahlak Büro Amirliği

5 cinsel içerikli suçtan adli işlem yapılan 7 şüpheliden 1'i tutuklanmış olup, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca 20 fuhuş olayında 41 şahsa ve korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında 38 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 ev ilgili komisyon kararı ile kapatılmıştır.

Hırsızlık Büro Amirliği

6'sı ikametten, 10'u işyerinden, 3'ü otodan, 4'u açıktan, 1'i hayvan hırsızlığı olmak üzere 24 olay aydınlatılmıştır. Olaylarda gözaltına alınan 20 şahıstan, 9'u tutuklanmış, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış olup, 10 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Aranması olan 5 şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği

11'i oto, 1 Kamyon ve 15 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 27 olay meydana gelmiştir. İlimizden çalıntı olan 11 oto, 1 kamyon ile 6 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edilmiştir. Olaylarda gözaltına alınan 16 şahıstan, 3 şahıs tutuklanmıştır. 1 şüpheli şahsa denetimli serbestlik verilmiş olup, 10 şahıs ise serbest bırakılmıştır.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 431 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş olup, yakalanan şahıslardan 204'ü tutuklanmıştır.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince 27 ayrı soruşturma dosyası ile İlimizde meydana gelen 1 ayrı dolandırıcılık olayında 4 şüpheli, yankesicilik olayında 4 şüpheli yakalanarak gerekli işlemleri yapılmıştır. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 vatandaşımızın dolandırıcılara 30 bin TL para göndermesi engellenmiş ve 10 aranan şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği

Kayıp müracaatı alınan 99 şahıstan 87'si bulunmuş olup, 12 kayıp şahsın ise arama çalışmalarına devam edilmektedir. - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu Spor
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Yaşam
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Aamir Khan Halit Ergenç Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Kayseri polisi suça geçit vermiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 18:06:53. #1.14#
title