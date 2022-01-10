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Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi ile 'hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 4 kişi ile 'hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre son zamanlarda çalıntı malzemelerin bulunmasına yönelik yapılan araştırmalarda ekiplerce belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 70 grama yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar kabloya da el konuldu. Operasyonda E.S., (32), U.Ş. (31), İ.B. (22), U.A. (20) ve hırsızlık suçundan aranan H.A. (28) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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