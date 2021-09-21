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Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Terör Örgütünün mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Terör Örgütünün mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında örgüt mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrencinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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