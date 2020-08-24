Son dakika 3. sayfa: Kayınpederden damada kurşun yağmuru kamerada Bir son dakika haberine göre Kayınpederden damada kurşun yağmuru kamerada Pendik'te bir kişi tartıştığı damadına kurşun yağdırdı.

Kayınpederden damada kurşun yağmuru kamerada

İSTANBUL - Pendik'te bir kişi tartıştığı damadına kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre Esenler Mahallesi Miraç Sokak'ta oturan Kamuran Y. ile damadı Serkan E. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Serkan E. silahla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serkan E. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Pendik'te silahlı yaralama olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir apartmanın kapısından beklyen Serkan E.'ye Kamuran Y. Yanına gelerek tabanca ile ateş ediyor. Vücuduna kurşunların isabet etmesi ile can havli ile yere yığılan Serkan E. yerde kıvranıyor. Apartmandan gelen bir kadın eli silahlı Kamuran Y.'ye müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kadın Kamuran Y.'yi uzaklaştırırken yerden yatan Serkan E.'de yumruk atması dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA