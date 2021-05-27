Son dakika 3. sayfa: Kaybolan kurbanlık hayvan jandarma ekiplerince bulundu
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Son dakika 3. sayfa: Kaybolan kurbanlık hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Son dakika 3. sayfa: Kaybolan kurbanlık hayvan jandarma ekiplerince bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Eskişehir'de kurbanlık büyükbaş hayvanını zapt edemeyerek kaçıran şahsa jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Eskişehir'de kurbanlık büyükbaş hayvanını zapt edemeyerek kaçıran şahsa jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık'a bağlı Yayla mahallesinde yalnız başına yaşayan Şefik Arslan, Kurban Bayramı'nda kesmek için aldığı büyükbaş hayvanını otlatmaya götürdüğü ormanlık alanda kaybetti. Büyükbaş hayvanı zapt edemeyerek kaçırdığını ve tüm aramalarına rağmen bulamadığı belirten şahıs Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaşlı adamın kaybolan hayvanının bulunması amacıyla Yayla mahallesindeki ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Yaklaşık dört saat süren arama sonucu kaybolan kurbanlık büyükbaş hayvan yayılım yerinden 3 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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