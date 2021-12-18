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Son Dakika | Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: - Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü Arnavutköy'de işyerinde tartışan iki yabancı uyruklu kavga etti, bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Arnavutköy'de işyerinde tartışan iki yabancı uyruklu kavga etti, bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında kavga eden iki yabancı uyruklu işçiden biri arkadaşını 8 bıçak darbesiyle öldürdü. Polis, arkadaşını öldürdükten sonra kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Aşık Paşa Caddesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, aynı işyerinde çalışan yabancı uyruklu Mişael Elali ve Khalil Ebrhimi nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Mişael Elali arkadaşı Khalil Ebrhimi 'yi kolundan 2 kere bıçakladı. Bıçaklanan Ebrhimi işyerinden ayrıldı, evinden aldığı ekmek bıçağı ile tekrar işyerine gelerek kendisini bıçaklayan arkadaşına saldırdı. Saldırı da Mişael Elali 8 bıçak darbesi aldı ve kaldırıldığı klinikte kan kaybından yaşamını yitirdi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla alakalı çalışma başlattı. Arkadaşını öldürdükten sonra kayıplara karışan Khalil Ebrhimi her yerde aranıyor.

Son Dakika | Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika | Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika | Kavga ettiği iş arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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