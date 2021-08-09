Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
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Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda

Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Balıkesir'de şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Nilay ve Ahmet Işıklar çifti, Kocaeli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'de şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Nilay ve Ahmet Işıklar çifti, Kocaeli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden 15 kişi arasında bulunan Ahmet Işıklar (54) ve eşi Nilay Işıklar (50) çifti, Kocaeli'de son yolculuklarına uğurlandı. Ayvalık'ta bulunan yakınlarının yazlığına gitmek için yola çıktıkları otobüste yaşamını yitiren çiftin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ailesine teslim edilen Ahmet Işıklar (54) ve eşi Nilay Işıklar (50) çiftinin cenaze namazı, İzmit Fevziye Camii'nde kılındı. Cenaze namazında Işıklar çiftinin tek çocukları olan üniversite öğrencisi Emir Can ışıklar (21) ve çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Işıklar çiftinin cenazesi, Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda
Son dakika 3. sayfa: Katliam gibi kazada ölen karı kocaya gözyaşlı veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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