Son dakika 3. sayfa: Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Didim ilçesinde kasten adam öldürmekten 9 yıl hapis cezası bulunan şahıslar yakalanarak, tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kasten adam öldürmekten 9 yıl hapis cezası bulunan şahıslar yakalanarak, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, 14 Haziran 2018 yılında Efeler Mahallesi Devekıran Caddesi'nde meydana gelen kesici aletle Kasten Öldürmeye Teşebbüs olayı ile alakalı olayın şüphelileri tespit edildi. Şüpheliler O.K. ile S.G. isimli şahıslar hakkında "Kasten Adam Öldürmekten 9 yıl" kesilmiş hapis cezaları olduğu belirlenerek her iki şahsın eş zamanlı olarak yakalanmalarına yönelik Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda şahıslar Didim'deki ikametlerinde yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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