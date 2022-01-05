Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 39,53 gram metamfetamin, 38,81 gram esrar, 2,91 gram bonzai, 1 adet ecstasy, 61 adet reçeteye tabi hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 121 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 31 adet kurusıkı mermisi, 900 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Farklı bir operasyonda da Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 165,32 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli şahıs, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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