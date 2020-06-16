Son dakika 3. sayfa: Kartal'da kontrolden çıkarak direğe çarpan lüks otomobil kamerada
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kartal'da kontrolden çıkarak direğe çarpan lüks otomobil kamerada Kartal'da meydana gelen trafik kazasında aşırı hızlı otomobil önce kaldırıma daha sonra refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.
Kartal'da kontrolden çıkarak direğe çarpan lüks otomobil kamerada
İSTANBUL - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında aşırı hızlı otomobil önce kaldırıma daha sonra refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Kaza, Kartal'da Uğurmumcu Mahallesi Yakacık caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Cadde üzerinde 34 LD 1656 plakalı otomobil sürücüsü N. E. G. aşırı hız nedeniyle direksiyon kaybederek refüjde bulunan ağacı dervirdikten sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücü lüks otomobiliyle cadde üzerinde aşırı hızla gidiyor, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağacı devirdikten sonra elektrik direğine çarparak duruyor.
Kaynak: İHA