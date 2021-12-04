Son dakika 3. sayfa: Kars'ta polisten yürekleri ısıtan davranış - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Kars'ta polisten yürekleri ısıtan davranış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Kars'ta polisten yürekleri ısıtan davranış

Gelen son dakika haberine göre Kars'ta polisten bisikleti kayan ve bisiklet selesinde bulunan malzemeleri yeri düşen vatandaşa polis yardım etti.

KARS (İHA) - Kars'ta polisten bisikleti kayan ve bisiklet selesinde bulunan malzemeleri yeri düşen vatandaşa polis yardım etti.

Polisin soğuk havaya aldırış etmeden yerden vatandaşın malzemelerini toplayarak bisiklet selesine yerleştirmesi yürekleri ısıttı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bağlı polisler akşam görevine çıktı. O esnada bisikletiyle evine giden vatandaşın buz tutan yolda bisikleti kayarak devrildi. Düşmekten son anda kurtulan vatandaşın, bisiklet selesinde bulunan malzemeleri yerlere saçıldı.

Polis merkezinden çıkan ve olayı gören polis ekipleri, hemen vatandaşın yanına koştu. Önce vatandaşın durumu soran polisler, vatandaşın evine aldığı içerisinde sebzelerinde bulunduğu malzemeleri tek tek yerden toplayarak vatandaşın bisikletinin selesine yerleştirdi.

Polisin yürekleri ısıtan davranışı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. - KARS

Son dakika 3. sayfa: Kars'ta polisten yürekleri ısıtan davranış

Son dakika 3. sayfa: Kars'ta polisten yürekleri ısıtan davranış

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