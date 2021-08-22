Son dakika 3. sayfa: Kars'ta apartmanda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika 3. sayfa: Kars'ta apartmanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa: Kars'ta apartmanda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kars'ta bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın korkuttu.

Kars'ta bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, İnönü Caddesi'nde Sömen apartmanında meydana geldi. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Binada bulunan 3 kişi ise dumandan etkilenmemeleri için itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.

Öte yandan yangının neden çıktığı bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KARS

Son dakika 3. sayfa: Kars'ta apartmanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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