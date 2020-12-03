Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş
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Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş

03.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:16

Esenyurt'ta sokakta uyuşturucu satan torbacıyı takip eden polis ekipleri Bahçeşehir'de bir villanın uyuşturucu imalathanesi olduğunu ortaya çıkardı.

Esenyurt'ta sokakta uyuşturucu satan torbacıyı takip eden polis ekipleri Bahçeşehir'de bir villanın uyuşturucu imalathanesi olduğunu ortaya çıkardı. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı karı koca adliyeye sevk edilirken, villada yüklü miktarda 'marihuana' tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, geçtiğimiz gün sokakta uyuşturucu sattığını tespit ettikleri biri kadın 2 kişiyi takip etmeye başladı. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin Bahçeşehir'de bir villaya girdiklerini tespit etti. Villanın camlarının filmle kapatıldığını gören polis eve operasyon düzenledi. Operasyonda karı koca olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

VİLLAYI UYUŞTURUCU TARLASINA ÇEVİRMİŞLER

Villa içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu belirlenerek, saksılarda yetiştirilen uyuşturucu madde 'marihuana' bulundu. Öte yandan yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplam 1 kilonun üzerindeki uyuşturucu ve yetiştirme aparatları da yakalandı. Karı koca 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Murat Delice/İHA)

Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş
Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş
Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş
Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş
Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş
Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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