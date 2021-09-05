Son dakika 3. sayfa: Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
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Son dakika 3. sayfa: Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu Konya'da bir kişi bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeği ile ateş ettiği sırada balkonda biber asan komşusunu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu

KONYA - Konya'da bir kişi bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeği ile ateş ettiği sırada balkonda biber asan komşusunu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Olay, 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Halim G., bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları kovalamak için kendine ait av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bu sırada komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Y., evinin balkonunda kurutmalık biber astığı sırada saçmaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören Gülizar Y.'nin oğlu 13 yaşındaki Ali Y. durumu aile büyükleriyle birlikte 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülizar Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer taraftan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli Halim G.'yi, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Olay sırasında annesinin yanında olan Ali Y., "Annem şu köşede duruyordu biberleri falan asıyordu. Diğer kişide bahçesindeydi oraya karga gelmiş kargaya ateş ederken saçmalar annemin üstüne yağmış. Ben kapının yanındaydım. Görünce hemen yanına gittim. Kafasından kan akmaya başladı. Babamları çağırdım. Daha öncede bir kaç defa atmıştı duymuştuk biz, hep kargalara atıyordu" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika 3. sayfa: Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika 3. sayfa: Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika 3. sayfa: Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin

Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
Son dakika haberleri... Kargaları korkutmak için tüfekle ateş etti, balkondaki komşunu vurdu
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