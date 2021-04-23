Son dakika 3. sayfa: Karesi'de jandarmadan 2 şahsa uyuşturucu gözaltı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araç içinde yaptıkları aramada 750 gram toz esrar ele geçirdiler.