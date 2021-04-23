Son dakika 3. sayfa: Karesi'de jandarmadan 2 şahsa uyuşturucu gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Karesi'de jandarmadan 2 şahsa uyuşturucu gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Karesi'de jandarmadan 2 şahsa uyuşturucu gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araç içinde yaptıkları aramada 750 gram toz esrar ele geçirdiler.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araç içinde yaptıkları aramada 750 gram toz esrar ele geçirdiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen 2 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada; 750 gram toz esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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