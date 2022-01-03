Son dakika 3. sayfa: Karayolunda uygulama yapan trafik polislerinden örnek davranış

100 Karayolu üzerinde uygulama yapan trafik polisleri, yolun ortasında bekleyen çocukları ve annelerini karşıdan karşıya geçirmek için uygulamaya ara verdi. Çocukları ve annelerini güvenle karşıya geçiren ekipler, sonrasında görev başına döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler kavşağı mevkiinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde uygulama yapan ekipler, araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Bu sırada uygulama noktasının ilerisinde refüjde çocuklarıyla birlikte bekleyen vatandaşları fark eden trafik polisleri, karayolundaki araçları durdurdu. Ardından çocukları ve annelerini karşıdan karşıya geçiren ekipler, uygulama noktasına dönerek denetime devam etti.

Vatandaşlar ise kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür ederek, yollarına devam etti. - DÜZCE