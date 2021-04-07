Son dakika 3. sayfa: Karantina ihlali yapan şahsı jandarma yakaladı
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Son dakika 3. sayfa: Karantina ihlali yapan şahsı jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Karantina ihlali yapan şahsı jandarma yakaladı

Son dakika haberleri: Samsun'da korona virüs nedeniyle karantinada olması gereken şahsın, jandarmanın filyasyon çalışmalarında evinde olmadığı tespit edildi.

Samsun'da korona virüs nedeniyle karantinada olması gereken şahsın, jandarmanın filyasyon çalışmalarında evinde olmadığı tespit edildi. İncelemeler sonucunda karantina kuralını ihlal eden şahıs yakalanarak yurda yerleştirildi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Akbucak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, korona virüsten dolayı ikametinde karantinada olması gereken S.T.'nin, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin filyasyon çalışmaları sırasında ikametinde olmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda konumu tespit edilen S.T., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak hakkında 'bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Yurtta karantinaya alındı

Karantina ihlali yapan S.T.'ye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 496 TL idari para cezası kesildi. Jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen S.T. zorunlu karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek karantina altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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