Son dakika 3. sayfa: Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada, "2021-2 Temel Askerlik ve Deniz Astsubaylığı Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan astsubay çavuşların mezuniyet töreni Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edildi" denildi. - YALOVA