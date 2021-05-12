Son dakika 3. sayfa: Karaman'da çıkan yangında 2 ev hasar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Karaman'da çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Son dakika 3. sayfa: Karaman'da çıkan yangında 2 ev hasar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde başlayan yangın bitişiğindeki diğer eve de sıçradı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde başlayan yangın bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Mahalleliyi sokağa döken yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında ilçenin Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S.'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa süre içerisinde alevler bitişikteki diğer evin çatısına da sıçradı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangının ilk başladığı evin sahibinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARAMAN

Son dakika 3. sayfa: Karaman'da çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Karaman'da çıkan yangında 2 ev hasar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 01:27:26. #1.14#

title