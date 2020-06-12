Son dakika 3. sayfa: Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

Son dakika 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını apartmanın avlusunda silahla vurdu.

12.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:52

Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını apartmanın avlusunda silahla vurdu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 579. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın avlusunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, A.Ş. ile dayısı A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., tüfekle dayısı A.A.'ya 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların çenesine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralanan A.A. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay mahallinde çevrede güvenliği alırken, yaralı şahısta ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dayısını vuran A.Ş., daha sonra polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi sokak ve apartmanın avlusunda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika 3. sayfa: Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Haber
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
'Kızım mağdurken zanlı oldu' dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
"Kızım mağdurken zanlı oldu" dedi, elinde kalan saçlarını gösterdi
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Maçka Parkı
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 22:20:48. #1.15#
title