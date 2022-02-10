Son dakika 3. sayfa: Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp direğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp direğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir E. idaresindeki 63 ACB 231 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün de hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarındaki kar birikintisine ardından da yön levha direğine çarptı. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BİNGÖL

Son dakika 3. sayfa: Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika 3. sayfa: Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karlıova, Bingöl, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haberler

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