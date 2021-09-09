Son dakika 3. sayfa: Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de bisikletiyle mahallede turlarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de bisikletiyle mahallede turlarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahallede bisikletiyle turlayan Asım Kaan Baykal, A.G. idaresindeki 20 R 6173 plakalı kamyonetin çarpması sonu savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak sağlık görevlilerini bekledi. Yerde kanlar içinde kalan çocuk sağlık ekiplerinin gelmesiyle beraber ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, Baykal'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı