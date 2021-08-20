Son dakika 3. sayfa: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika 3. sayfa: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Er İlhan Öztürk, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Er İlhan Öztürk, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Er İlhan Öztürk için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Recep Yüksel, Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız katıldı.

Buradaki törenin ardından son kez baba ocağına götürülen Öztürk'ün cenazesi helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Seydimçakallı köyünde toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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