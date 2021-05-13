Son dakika 3. sayfa: Kale direği üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Kale direği üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Kale direği üzerine düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Elazığ'da bir köyde arkadaşlarıyla futbol oynayan 8 yaşındaki çocuk, kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir köyde arkadaşlarıyla futbol oynayan 8 yaşındaki çocuk, kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Maden ilçesine bağlı Çitli köyünde bulunan futbol sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Hamza Yıldız, arkadaşlarıyla futbol oynarken, kale direği askısından asılması sonucu üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımı ile direk kaldırılırken, olay yerine çağrılan ambulansla Yıldız, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük Hamza'nın cansız bedeni Fırat Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Öte yandan toprak sahadaki direklerin sabitlenmemesi nedeniyle olayın meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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