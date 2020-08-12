Son dakika 3. sayfa: Kaldırımlara park edilen motosikletler kaldırıldı
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Son dakika 3. sayfa: Kaldırımlara park edilen motosikletler kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, şehir merkezinde kaldırımlara gelişi güzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırtma çalışması gerçekleştirildi.

Son dakika 3. sayfa: Kaldırımlara park edilen motosikletler kaldırıldı
12.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:31

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, şehir merkezinde kaldırımlara gelişi güzel bir şekilde bırakılan motosikletlere yönelik kaldırtma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma ve denetimlerin süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kaldırımların yaya ve engelli vatandaşların rahat hareket edebilmeleri için var olduğunu, gelişigüzel bir şekilde kaldırım işgali yapanlara göz yummayacaklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile müşterek çalışma yaparak, şehir merkezinde sorumluluk alanında yer alan cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline neden olan ve dükkan önlerine gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerle ilgili işlem yaptı. Yapılan denetimlerde yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için kaldırım işgallerinin tamamen ortadan kalkması için özen gösterdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kaldırımlara gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerin kaldırtıldığını ve sahipleri hakkında yasal işlem yapıldığını aktardı. Çalışma ve denetimlerin süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kaldırımların yaya ve engelli vatandaşların rahat hareket edebilmeleri için var olduğunu, gelişigüzel bir şekilde kaldırım işgali yapanlara göz yummayacaklarını vurguladı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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