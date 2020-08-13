Son dakika 3. sayfa: Kaldığı otelde fenalaşan Sırbistan uyruklu turist öldü
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Son dakika 3. sayfa: Kaldığı otelde fenalaşan Sırbistan uyruklu turist öldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde nefes darlığı nedeniyle fenalaşan Sırbistan uyruklu turist yaşamını yitirdi.

Son dakika 3. sayfa: Kaldığı otelde fenalaşan Sırbistan uyruklu turist öldü
13.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:26

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde nefes darlığı nedeniyle fenalaşan Sırbistan uyruklu turist yaşamını yitirdi.

Olay bu sabah saat 08.30 sıralarında İncekum Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Kaldığı otel odasında nefes darlığı nedeniyle fenalaşan Sırbistan uyruklu Goran Stankovic (50) durumu otel çalışanlarına bildirdi. Bunun üzerine otel yetkilileri de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Sırbistan uyruklu turisttin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği düşünün Stankovic'e korona virüs testi de yapıldı. Stankovic'in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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