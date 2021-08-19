Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonlarda H.C., S.Ö., B.A. ve G.K. isimli şüpheliler uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi ile 1 adet tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Şüpheli H.C., S.Ö., B.A. ve G.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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