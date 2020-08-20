Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta 6 araçlı zincirleme kaza Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 araç birbirine girdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar olay yerini film gibi seyretti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan araçlar kırmızı ışığın yanmasıyla sol şeritte beklemeye başladı. O sırada Rıdvan K. idaresindeki 46 VC 382, Mehmet K. idaresindeki 06 ZKA 47, Orhan A. idaresindeki 46 NU 253, Enes K. idaresindeki 06 YB 4449, İbrahim E. idaresindeki 16 PU 616 ve Recep K. idaresindeki 46 BV 518 plakalı araçlar birbirine girdi. Kazada herhangi bir yaralı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza sırasında olay yerinden geçen sürücüler polislerin uyarılarına rağmen kazayı adeta film izler gibi seyrederken, kimi vatandaş kaldırım üzerinden kimisi de oturduğu yerden kazaya karışan araçları izlediği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA