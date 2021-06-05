Son dakika 3. sayfa: Kağıthane Seyrantepe'de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen son dakika haberine göre Kağıthane Seyrantepe'de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.