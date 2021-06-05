Son dakika 3. sayfa: Kağıthane Seyrantepe'de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen son dakika haberine göre Kağıthane Seyrantepe'de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Kağıthane Seyrantepe'de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İnşaat sahasına gelen ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürerken, yakınları ise gözyaşları içinde çocuğun kurtarılmasını bekliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı