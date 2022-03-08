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Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

Kağıthane'de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü. Soyguncuların girdiği ve kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)

Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

Otomatik silahlarla kuyumcu soygunu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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