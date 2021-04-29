Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı
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Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı

Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kocaeli'de gölet ve barajlarda izinsiz sazan balığı avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kocaeli'de gölet ve barajlarda izinsiz sazan balığı avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, sazan balığı avcılığının yasaklanması sebebiyle Kocaeli iİ Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iç sularda yoğun bir şekilde denetimler yapıyor. 21- 27 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, İzmit ilçesinde bulunan Gölkay,Bayraktar ve Süverler göletleri ile Ketenciler ve Davuldere barajlarında sazan balığı avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan avcılara, cezai işlem uygulandı. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı
Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı
Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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