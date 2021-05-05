Son dakika 3. sayfa: Kaçak avcıyı jandarma avladı
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Son dakika 3. sayfa: Kaçak avcıyı jandarma avladı

Son dakika 3. sayfa: Kaçak avcıyı jandarma avladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Sivas'ta kaçak yollarla avcılık yapan bir şahıs jandarmaya yakalandı, kaçak avcıya toplamda 6 bin 382 lira idari para cezası kesildi.

Sivas'ta kaçak yollarla avcılık yapan bir şahıs jandarmaya yakalandı, kaçak avcıya toplamda 6 bin 382 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. Kaçak yollarla kurak avı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazi de yapılan aramada taşlar arasına tuzakların gizlendiği tespit edildi. Tuzakları kurduğu tespit edilen bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Dört adet kurak kekliğine ve tuzaklara Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce el konuldu. Kaçak avcılık yapan şahsa toplamda 6 bin 382 lira para cezası kesildiği öğrenildi. - SİVAS

Son dakika 3. sayfa: Kaçak avcıyı jandarma avladı
Son dakika 3. sayfa: Kaçak avcıyı jandarma avladı
Son dakika 3. sayfa: Kaçak avcıyı jandarma avladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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