Son dakika 3. sayfa: Kabil'deki bombalı ve silahlı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgenin yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi hedef alınmıştı. Patlamanın ardından bölgede çatışma çıkmıştı. Yetkililer, çıkan silahlı çatışmada 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 sivilin ise yaralandığını aktardı. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgeden en az 30 sivilin kurtarıldığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından bir sözcü ise, güvenlik güçlerinin 3 saldırganı etkisiz hale getirmesi ile bölgede çatışmaların sona erdiğini aktardı. Mohammadi saldırının ardından bir video mesaj yayınlayarak, sağlık durumunun iyi olduğu belirterek, "Bu akşam, teröristler tarafından evime bir intihar saldırısı düzenlendi. Olay neticesinde Allah'ın lütfu ile ailem ve ben zarar görmedik ama maalesef bir kaç korumam yaralandı" dedi.

Halk sokaklara döküldü

Patlamanın ardından Kabil'de yüzlerce sivil sokaklara dökülerek, tekbirler ve bayraklar eşliğinde Afganistan hükümetine desteklerini gösterdi. Göstericilerden biri yaptığı açıklamada, "Bütün dünya Afganistan'da olup bitenler konusunda sessiz kalmayı seçebilir ama biz artık sessiz kalamayız ve kalmayacağız da son nefesimize kadar güvenlik güçlerimizin yanında olacağız" dedi.

Öte yandan saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı