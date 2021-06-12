Son dakika 3. sayfa: Kabil'de iki farklı noktada saldırı: 5 ölü

Son dakika haberler... Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki farklı noktada gerçekleştirilen saldırılar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki farklı noktada gerçekleştirilen saldırılar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesi Dasht-e Barchi'de öğleden sonra sivillerin bulunduğu bir minibüsün hedef alındığı bildirildi. Minibüse önceden yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği, can kayıpları olduğu aktarıldı. Başkentin 6. bölgesinde de bir minibüsün benzer şekilde saldırıya uğradığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Zia yaptığı açıklamada, "Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti ve bilanço artabilir" ifadelerini kullandı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı