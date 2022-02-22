Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler
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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda "resmi belgede sahtecilik" ile "kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 5 yıl 16 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.Y. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. yakalandı.

M.Ö.Y. ve Ş.D. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, Kilis, JASAT, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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