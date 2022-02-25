Son dakika 3. sayfa: Jandarmaya direnen silahlı genci gözü yaşlı babası ikna etti

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Jandarmaya direnen silahlı genci gözü yaşlı babası ikna etti

Aranma kaydı bulunan eli silahlı şahsı ikna etmek için jandarma büyük çaba sarfetti

Oğluna teslim olması için dil döken baba:

"Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum, bunu bana yapamazsın, buradan çıkışın yok oğlum, gel teslim ol"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan firari eli silahlı genç, jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Jandarmanın ikna çabasına yaklaşık 2 saat boyunca cevap vermeyen genç gözü yaşlı babasının, " Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol" sözleriyle ikna oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi 4527 sokaktaki bir apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan D.Ç'nin kız arkadaşının evinde olduğunu belirledi. D.Ç.'yi yakalamak için İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT, Komando Bölüğü ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören D.Ç, eline aldığı silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarfetti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı. Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen şahsı ikna için ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çaba verdi. Bir süre sonra olay yerine D.Ç'nin babası M.Ç geldi.

"Oğluna teslim olması için yalvardı"

Oğlunu ikna etmek için uğraşan gözü yaşlı baba M.Ç, " Bana bir daha hiçbir olaya karışmayacağım, teslim olacağım diye söz verdin. Sözünü tut. Sen benim oğlumsun, biz sözümüzü tutarız. Bana teslim olacağına dair söz verdin. Bak avukatı aradım, karakola geliyor. Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol" dedi.

Babasının ve ekiplerin sözüne tutan D.Ç, teslim oldu. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ile 6 adet satışa hazır 12 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü.