Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke ve tarihi objeler çıktı
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke ve tarihi objeler çıktı

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke ve tarihi objeler çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya'da jandarmanın yol kontrolü sırasında yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada sikkeler ve tarihi obje ele geçirildi.

Antalya'da jandarmanın yol kontrolü sırasında yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada sikkeler ve tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan uygulama esnasında durdurulan G 246 UW Avusturya plakalı araçta arama yapıldı. Araçta bulunan sürücü Türkiye vatandaşları U.E. ile kadın yolcu H.S.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 adet sikke ile 1 adet yaklaşık 5 cm ve 1 adet yaklaşık 3 cm uzunluğunda tarihi objeler ele geçirildi. Araç sürücü U.E.'nin kullanımına yeterli belgelere yetkisi olmadığından dolayı trafik yönünden bağlanarak araç Yed-i emin otoparkına çekilirken U.E.'ye 5 bin 396 TL trafik cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakılırken ele geçirilen tarihi değerde sikkelerin incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi. Ayrıca şüpheli 2 şahsa sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke ve tarihi objeler çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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