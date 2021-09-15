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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Son dakika haber... Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 9 kişiyi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 9 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 -13 Eylül 2021 tarihleri arasında; Ankara Çubuk ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde, H.Y. adlı şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşılması üzerine, Çubuk Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde H.Y. adlı şahsın evinde yapılan arama sonucunda 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ankara Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde ise 4 Eylül 2021 tarihinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine bölgede yapılan çalışmalar sonucunda; B.D., S.Y., U.G., O.T. ve S.T. adlı şahısların üzerinde yapılan aramada; 2 gr bonzai, 17 gr eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2480 TL nakit para ele geçirildi. 6 Eylül 2021 tarihinde Ankara - Eskişehir Yol Kontrol Noktasında durdurulan 06 SF plakalı araçta bulunan A.Y. ve M.E. adlı şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araç ve şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda; 42 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar E-90 DKY 151. kilometresinde bulunan Yol Kontrol ve Arama noktasında şüphe üzerine durdurulan 01 FFS plakalı araçta seyahat etmekte olan Ö.C. adlı şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şahsın üst araması yapılmış, yapılan arama sonucunda; 3 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Bahse konu 4 olayda uyuşturucu maddelere el konularak, toplam 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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