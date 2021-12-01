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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Son dakika haber: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi öğrenilen K. B., idaresindeki 44 HT 719 plakalı otomobili Gaziantep Kahramanmaraş karayolu üzerinde ki uygulama noktasında durdurularak araçta arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilde 10 gram Bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri şahsın ilçe merkezinde bulunan evinde ise yaptıkları aramada 30 gram metamfetamin uyuşturucu, 20 gram bonzai sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, 7 av tüfeği fişeği, 1 tabanca ile 83 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlemler devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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