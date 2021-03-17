Jandarmadan uyuşturucu ticaretine geçit yok
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Jandarmadan uyuşturucu ticaretine geçit yok

17.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:19
Jandarmadan uyuşturucu ticaretine geçit yok

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde E.G. adlı şahsın uyuşturucu madde getirerek pazarlayacağı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada zanlıyı Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi'nde yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 6 gram bonzai, 2 adet cam met ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ticaret ve imalatı yapan bir şahsın ise İstanbul'dan Ankara'ya seyahat edeceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli şahsın bulunduğu otobüsü Kahramankazan Akıncı yol kontrol ve arama noktasında durdurarak şüphelinin valizlerinde ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 40 gram bonzai ve 20 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde de ormanlık alanda şüpheli görülen M.F.D., E.Y. ve Ö.Y. adlı şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerinde 4 gram kubar esrar ve 3 adet 300 mg uyuşturucu madde bulundu. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Ç. adlı şahsın ise İstanbul'dan Ankara'ya seyahat edeceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli şahsın bulunduğu otobüsü Kahramankazan Akıncı yol kontrol ve arama noktasında durdurarak şüphelinin valizlerinde ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Jandarmadan uyuşturucu ticaretine geçit yok
Jandarmadan uyuşturucu ticaretine geçit yok
Jandarmadan uyuşturucu ticaretine geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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