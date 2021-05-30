Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta durdurulan araçta yapılan aramada esrar ele geçiren jandarma ekipleri; araçta bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ta durdurulan araçta yapılan aramada esrar ele geçiren jandarma ekipleri; araçta bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Elvanpazarcık Beldesi Elvan Mahallesi'nde durdurulan, içerisinde M.A. (28) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak'tan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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