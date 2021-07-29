Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete yapılan silah operasyonunda uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete yapılan silah operasyonunda uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan N.K., isimli bir şahsın ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 55 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mermilere jandarma ekiplerince el konulurken N.K., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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