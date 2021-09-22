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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servislerine denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servislerine denetim

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta jandarma okullara öğrenci taşıyan okul servis araçlarını denetledi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta jandarma okullara öğrenci taşıyan okul servis araçlarını denetledi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik bilincinin geliştirilmesi maksadıyla jandarma trafik personelince 24 okulda toplam 485 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Eğitimlerde özellikle okul geçidinin kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar başta olmak üzere genel trafik kuralları konularında eğitim verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servislerine denetim

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