Son dakika haberleri! Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada
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Son dakika haberleri! Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada Eskişehir kırsalındaki çiftlik evinde kaçak alkol üreten ve kenevir yetiştiren şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir kırsalındaki çiftlik evinde kaçak alkol üreten ve kenevir yetiştiren şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), N.B. isimli şahsın Odunpazarı-Aşağıılıca Mahallesi'ndeki çiftlik evinde damıtma cihazı ile kaçak alkol ürettiği ve kaçak kenevir bitkisi yetiştirdiğine dair bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan arama kararıyla KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından adrese ortak operasyon düzenlendi.

Ekiplerin şüpheliye ait çiftlik evinde ve eklentilerinde yaptığı aramalar neticesinde; 3 adet plastik su deposu içinde toplam bin 700 litre fermenteye bırakılmış ürün, 40 litre sahte rakı, 1 adet alkol yapma düzeneği, 1 adet 180 litrelik plastik soğutma kabı düzeneği, 1 adet alkolmetre, kağıt bardak ve plastik kova içine ekilmiş toplam 40 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak muhafaza altına alındı.

Şüpheli N.B. hakkında 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına dair kanuna muhalefet suçundan bin 888 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri! Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada
Son dakika haberleri! Jandarmadan kaçak alkol ve kenevir imalathanesine operasyon kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ

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