Jandarmadan İvrindi ve Manyas'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan İvrindi ve Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | Yerel

Jandarmadan İvrindi ve Manyas'ta uyuşturucu operasyonu Balıkesir'in Manyas ve İvrindi ilçelerinde jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları 2 operasyonda ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (İHA) - Jandarmadan İvrindi ve Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ve İvrindi ilçelerinde jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları 2 operasyonda ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manyas ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 220 gram metamfetamin, 25 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 7 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen gelir 2 bin 500 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, bin 22 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet tablet kesiminde kullanılan özel tasarım bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadan İvrindi ve Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan İvrindi ve Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan İvrindi ve Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title