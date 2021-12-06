Son dakika 3. sayfa: Jandarma'ya 40 litre etil alkol ve anasonla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Jandarma'ya 40 litre etil alkol ve anasonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Jandarma'ya 40 litre etil alkol ve anasonla yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdukları bir otomobilde 40 litre etil alkol ve 2 adet 20 mililitrelik anason aroması ele geçirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdukları bir otomobilde 40 litre etil alkol ve 2 adet 20 mililitrelik anason aroması ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çelışmalar neticesinde A.D. isimli şahsın Kdz.Ereğli ilçesine etil alkol ile anason aroması maddesi getireceği bilgisi alması üzerine operasyon başlattı. Jandarma ekipleri, Alaplı ilçesi Kılçak Köyü yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda 8 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde olmak üzere toplam 40 litre etil alkol ve 2 adet 20 mililitrelik anason aroması ele geçirdi. Bulunan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan A.D., ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı talimatı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

 Uludağ'da mahsur kalanların yakınları: 'Kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar'

Uludağ'da mahsur kalanların yakınları: "Kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title