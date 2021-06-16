Son dakika 3. sayfa: Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi
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Son dakika 3. sayfa: Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi

Son dakika 3. sayfa: Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Burdur'da Jandarma ve Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdikleri ortak trafik denetiminde 6 araç sürücüsüne Bin 715 TL ceza yazıldı.

Burdur'da Jandarma ve Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdikleri ortak trafik denetiminde 6 araç sürücüsüne Bin 715 TL ceza yazıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından servis yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 34 Servis aracı ile 408 diğer aracın kontrol edildiği denetimde 6 araç sürücüsü hakkında bin 715 TL İdari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken 5 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Son dakika 3. sayfa: Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi
Son dakika 3. sayfa: Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi
Son dakika 3. sayfa: Jandarma ve Emniyetten ortak trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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